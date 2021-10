Xbox collabora con Adidas per una gamma di sneaker che celebra i 20 anni del marchio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)stannondo per creare una serie diprogettate perre il 20°versario deldi console. Il primo design ad essere rivelato,20th Forum Tech, presenta "dettagli verdi traslucidi ispirati all'edizione speciale della consoleoriginale per il lancio di Halo: Combat Evolved nel 2001". James Monosmith, responsabile marketing dei prodotti di consumo di, ha affermato che nei prossimi mesi verranno lanciate altreispirate alle generazioni di consolepassate e presenti, "inclusa la primadisponibile per l'acquisto da parte dei nostri fan entro la fine dell'anno". Leggi altro...

