Advertising

AlessandroPipi4 : @PetrazzuoloF Te lo dico con affetto: questa facilità nel saltare da un carro ad un altro ha ucciso il PD. Ricordo… - neifatti : Agguato a Napoli, ucciso giovane incensurato - HuffPostItalia : Ucciso un giovane a Napoli. Era il nipote del boss 'Tonino 'o sicco' - SardiniaPost : Giovane scomparso e ucciso a Perdaxius. Si cerca la verità nell’agenda ritrovata - iISud24 : A Napoli si torna a sparare, giovane incensurato ucciso a Ponticelli #6ottobre #Napoli #Cronaca #Campania #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso giovane

IL GIORNO

Omicidio nella notte a Napoli , nel quartiere di Ponticelli. La vittima è un ragazzo di 23 anni , Carmine D'Onofrio, incensurato ma nipote di un boss della camorra . Ilsi trovava in strada in via Luigi Crisconio, verso le 2, insieme alla compagna incinta, quando è stato raggiungo da numerosi colpi d'arma da fuoco . Trasportato al pronto soccorso dell'...L'omicidio Secondo quanto ricostruito, il, incensurato, era in strada insieme alla compagna prima di essere colpito dagli spari. Sette i bossoli calibro 45 repertati sul posto dai carabinieri.L'annuncio della Farnesina: ''L'autorizzazione alla consegna da parte delle autorità tedesche fa seguito ad un Mandato di Arresto Europeo''. Il presunto assassino di Niccolò Ciatti, il giovane ucciso ...L’ultima sosta prima di proseguire senza più possibili deviazioni né pause, come richiesto dalle disposizioni militari, è nella città di Sloviansk. Siamo in Ucraina orientale, ci siamo lasciati alle s ...