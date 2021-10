Roma, albero crolla a due passi dal parco giochi dei bimbi. Tragedia sfiorata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Poteva trasformarsi in una vera e propria Tragedia il crollo dell’albero che si è verificato oggi, 6 ottobre, a Roma. Nel pomeriggio, infatti, un albero a piazza Lante, precisamente sul lato di via Sartorio, si è schiantato al suolo, cadendo del centro della strada. Non si registrano feriti per un crollo che poteva avere conseguenze ben più gravi vista la prossimità di un giardino con un parco giochi frequentato dai bambini della zona. Secondo la testimonianza dei presenti, solo poco prima, in prossimità dell’albero erano passati due ragazzi in monopattino. Nessun danno neppure alle vetture parcheggiate lungo la carreggiata. Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Poteva trasformarsi in una vera e propriail crollo dell’che si è verificato oggi, 6 ottobre, a. Nel pomeriggio, infatti, una piazza Lante, precisamente sul lato di via Sartorio, si è schiantato al suolo, cadendo del centro della strada. Non si registrano feriti per un crollo che poteva avere conseguenze ben più gravi vista la prossimità di un giardino con unfrequentato dai bambini della zona. Secondo la testimonianza dei presenti, solo poco prima, in prossimità dell’erano passati due ragazzi in monopattino. Nessun danno neppure alle vetture parcheggiate lungo la carreggiata.

Advertising

ilfaroonline : Roma, albero crolla a due passi dal parco giochi dei bimbi. Tragedia sfiorata - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac – Linee 31-780 da viale Tupini deviano via dell’Astronomia, viale Beethoven e viale Europa (per albero pericolant… - InfoAtac : #info #atac – Linee 31-780 da viale Tupini deviano via dell’Astronomia, viale Beethoven e viale Europa (per albero… - Angelo16963582 : @Mov5Stelle @virginiaraggi @c_appendino @Roma la Sindaca Raggi verrà ricordata nella storia per aver scoperto una n… - PorroPaola : RT @diarioromano: Gli avocado del Pincio. Quanti sanno che sul lato sinistro della terrazza del Pincio c'è un grande albero di avocado, al… -