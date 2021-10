Preti pedofili, in Francia 330mila vittime in 70 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante la campagna per le presidenziali francesi, emerge un dato scioccante: dal 1950 al 2020 i minori vittime di Preti pedofili sono 330mila. Gli abusi sessuali sono stati compiuti da sacerdoti, religiosi o laici in missione ecclesiale. Come riporta ilgiornale.it, due terzi dei crimini, circa 216mila, sono ad opera del clero. “Crimini sistematici” dei Preti pedofili e i dati del rapporto Sauvé Il tema della pedofilia nel clero francese era già emerso nel 2019, con il film Grâce à Dieu, di François Ozon, accusato di portare al cinema tesi senza garantismo. Ora invece si ha la certezza sui crimini compiuti in 70 anni. Il Monsignor Éric de Moulins-Beaufort, presidente della conferenza episcopale francese, ha espresso la sua “vergogna, terrore e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante la campagna per le presidenziali francesi, emerge un dato scioccante: dal 1950 al 2020 i minoridisono. Gli abusi sessuali sono stati compiuti da sacerdoti, religiosi o laici in missione ecclesiale. Come riporta ilgiornale.it, due terzi dei crimini, circa 216mila, sono ad opera del clero. “Crimini sistematici” deie i dati del rapporto Sauvé Il tema dellaa nel clero francese era già emerso nel 2019, con il film Grâce à Dieu, di François Ozon, accusato di portare al cinema tesi senza garantismo. Ora invece si ha la certezza sui crimini compiuti in 70. Il Monsignor Éric de Moulins-Beaufort, presidente della conferenza episcopale francese, ha espresso la sua “vergogna, terrore e ...

