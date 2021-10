(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Omicidio nella notte a. Unincensurato, è statodi arma damentre, intorno alle ore 2, si trovava in via Luigi Crisconio nel quartiere Ponticelli insieme alla compagna convivente. Ilè stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove è deceduto per le ferite riportate. Sul posto i Carabinieri della stazione Ponticelli hanno trovato 7 bossoli calibro 45mm. Indagano i Carabinieri della compagnia di Poggioreale e del Nucleo investigativo di. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkyTG24 : Napoli, 23enne ucciso a colpi di arma da fuoco nel quartiere Ponticelli - italiaserait : Napoli, 23enne ucciso a colpi d’arma da fuoco - andreastoolbox : Napoli, incensurato 23enne ucciso nel quartiere Ponticelli da colpi di arma da fuoco - Rai News… - fisco24_info : Napoli, 23enne ucciso a colpi d'arma da fuoco: Omicidio nella notte a Ponticelli - RaiNews : Trovati in strada sette bossoli calibro 45 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 23enne

I militari della Compagnia di Poggioreale e quelli del Nucleo Investigativo diprocedono per le indagini.I militari della Compagnia di Poggioreale e quelli del Nucleo Investigativo diprocedono per le indagini.Omicidio nella notte a Napoli. Un 23enne incensurato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre, intorno alle ore 2, si trovava in via Luigi Crisconio nel quartiere Ponticelli insieme alla compag ...La faida tra i De Luca Bossa-Minichini e i De Micco-De Martino torna a divampare: Carmine D'Onofrio ucciso davanti gli occhi della fidanzata ...