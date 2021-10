“Ma che ti sei combinato…”. UeD: Armando Incarnato, il cambio look è un fallimento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda mercoledì 6 ottobre, Armando Incarnato si è soffermato sulla tronista Andrea Nicole e si è chiesto: “Perché i tuoi corteggiatori non ti baciano?”. Ma a far discutere stavolta non sono state solamente le sue affermazioni, bensì il suo cambio look. Si è presentato in modo davvero inedito nello studio di Maria De Filippi e sul web si sono tutti scatenati. Ma i giudizi non sono stati affatto positivi nei confronti del cavaliere del dating show. Nella scorsa puntata è invece scoppiato a piangere. A breve, ha raccontato Armando Incarnato, la sua ex compagna, mamma di sua figlia, si risposerà. Un pensiero che sta angosciando il 40enne, che ha spiegato: “Mi dispiace un po’, perché mia figlia andrà a vivere in una casa dove ci sarà ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda mercoledì 6 ottobre,si è soffermato sulla tronista Andrea Nicole e si è chiesto: “Perché i tuoi corteggiatori non ti baciano?”. Ma a far discutere stavolta non sono state solamente le sue affermazioni, bensì il suo. Si è presentato in modo davvero inedito nello studio di Maria De Filippi e sul web si sono tutti scatenati. Ma i giudizi non sono stati affatto positivi nei confronti del cavaliere del dating show. Nella scorsa puntata è invece scoppiato a piangere. A breve, ha raccontato, la sua ex compagna, mamma di sua figlia, si risposerà. Un pensiero che sta angosciando il 40enne, che ha spiegato: “Mi dispiace un po’, perché mia figlia andrà a vivere in una casa dove ci sarà ...

