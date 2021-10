Con il Covid aumentati maltrattamenti in famiglia e reati sul Web (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'anno del Covid - 19 non ha risparmiato bambine e bambini. I dati elaborati per il "Dossier Indifesa" di Terre des Hommes dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'anno del- 19 non ha risparmiato bambine e bambini. I dati elaborati per il "Dossier Indifesa" di Terre des Hommes dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale ...

Advertising

Adnkronos : I social non dimenticano: nel giorno del #Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, riemerge il video del confronto tv… - StefanoFeltri : +++ Indagato Di Donna: il fedelissimo di @GiuseppeConteIT e le consulenze per gli affari con il Covid +++ - ladyonorato : Ecco come nei paesi extra UE meno ricchi si affronta il Covid: con terapie precoci fornite gratis a domicilio. Indo… - TeoPadawan : @angelopalmeri Nei 10 anni di CentroSx e in particolare nei 5 di Sala, ho visto un avanzamento delle politiche ambi… - LucaSp1d3rm : @barbaradipalma @ItaloTreno Ma non sei punturata e\o tamponata? Allora che problemi hai? Basta con questa ipocondri… -