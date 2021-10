Arthur Chatto | la nuova impresa del nipote della regina

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Duemila miglia intorno alla Gran Bretagna, ossia 3218 chilometri di canottaggio in mare. È la clamorosa impresa firmata la scorsa estate da Arthur Chatto, secondogenito di Lady Sarah Chatto e nipote quindi della principessa Margaret: «Per completare una prova del genere è servito tanto allenamento, sia fuori che in acqua», ha affermato il giovane reale, classe ’99, in un nuovo video pubblicato sul web dove è già una star.

