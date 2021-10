Titolo sessista su Virginia Raggi: Feltri e Senaldi condannati per diffamazione (Di martedì 5 ottobre 2021) 11 mila euro di multa per diffamazione. È questa la sentenza dal tribunale di Catania per l’articolo sull’uscente sindaca di Roma, Virginia Raggi, firmato dall’ex direttore di Libero, Vittorio Feltri e pubblicato sulla prima pagina del quotidiano nel febbraio 2017, con il Titolo Patata bollente. Dopo la sentenza, Raggi ha dichiarato che «quel vergognoso Titolo non ha offeso solo me, ma tutte le donne», augurandosi che «questo episodio serva da monito per riflettere seriamente sui temi del sessismo e dell’hate speech», sottolineando che «il rispetto delle donne e delle persone deve venire sempre, prima di tutto». Ma il fondatore di Libero, candidato capolista per Fratelli d’Italia a Milano nelle ultime elezioni comunali, non sarà l’unico a dover risarcire ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) 11 mila euro di multa per. È questa la sentenza dal tribunale di Catania per l’articolo sull’uscente sindaca di Roma,, firmato dall’ex direttore di Libero, Vittorioe pubblicato sulla prima pagina del quotidiano nel febbraio 2017, con ilPatata bollente. Dopo la sentenza,ha dichiarato che «quel vergognosonon ha offeso solo me, ma tutte le donne», augurandosi che «questo episodio serva da monito per riflettere seriamente sui temi del sessismo e dell’hate speech», sottolineando che «il rispetto delle donne e delle persone deve venire sempre, prima di tutto». Ma il fondatore di Libero, candidato capolista per Fratelli d’Italia a Milano nelle ultime elezioni comunali, non sarà l’unico a dover risarcire ...

