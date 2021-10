Napoli, de Magistris: “Essere sindaco è un privilegio e fatica” (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”E’ il mio ultimo saluto in questo ufficio da sindaco, il più longevo dal 1806. Per me è stato un grande onore, un grande privilegio, una grande fatica ma oggi voglio solo ringraziare innanzitutto i napoletani, il popolo che è stato la mia forza, il mio partito e non è populismo”. Così in un video Luigi de Magistris, sindaco uscente di Napoli, all’indomani del risultato delle elezioni amministrative che hanno designato Gaetano Manfredi nuovo sindaco. ”Non dimenticherò mai – aggiunge de Magistris – le sofferenze, le lacrime, i sorrisi di gioia, gli abbracci, le critiche, i bambini, gli eventi internazionali, i concerti, i funerali, i vicoli e le strade, le star internazionali come Sofia Loren, le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– ”E’ il mio ultimo saluto in questo ufficio da, il più longevo dal 1806. Per me è stato un grande onore, un grande, una grandema oggi voglio solo ringraziare innanzitutto i napoletani, il popolo che è stato la mia forza, il mio partito e non è populismo”. Così in un video Luigi deuscente di, all’indomani del risultato delle elezioni amministrative che hanno designato Gaetano Manfredi nuovo. ”Non dimenticherò mai – aggiunge de– le sofferenze, le lacrime, i sorrisi di gioia, gli abbracci, le critiche, i bambini, gli eventi internazionali, i concerti, i funerali, i vicoli e le strade, le star internazionali come Sofia Loren, le ...

