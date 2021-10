L’Università sceglie il rettore: in campo Cavalieri, Molinelli, Rizzi. Con outsider? (Di martedì 5 ottobre 2021) Alle 12 di martedì 5 ottobre è scaduto il termine per il deposito delle candidature alla carica di rettore delL’Università degli studi di Bergamo. Stando alle prime indiscrezioni a contendersi il titolo di Magnifico, oggi in capo a Remo Morzenti Pellegrini, al momento sono in tre: Sergio Cavalieri, Caterina Rizzi, Piera Molinelli. Due ingegneri, Cavalieri e Rizzi, e un’umanista, la Molinelli. Cavalieri è prorettore uscente con delega all’trasferimento tecnologico, innovazione e ricerca, mentre Rizzi, laureata in fisica e ordinaria di ingegneria industriale, è stata a lungo direttrice del dipartimento di ingegneria a Dalmine. Piera Molinelli, apprezzata docente di linguistica, è al ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 ottobre 2021) Alle 12 di martedì 5 ottobre è scaduto il termine per il deposito delle candidature alla carica dideldegli studi di Bergamo. Stando alle prime indiscrezioni a contendersi il titolo di Magnifico, oggi in capo a Remo Morzenti Pellegrini, al momento sono in tre: Sergio, Caterina, Piera. Due ingegneri,, e un’umanista, laè prouscente con delega all’trasferimento tecnologico, innovazione e ricerca, mentre, laureata in fisica e ordinaria di ingegneria industriale, è stata a lungo direttrice del dipartimento di ingegneria a Dalmine. Piera, apprezzata docente di linguistica, è al ...

