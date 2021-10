Il solito Ibrahimovic: “Chi vince lo scudetto? La squadra in cui gioca Zlatan” (Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic, raggiunto dalle Iene in occasione dei suoi 40 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo stato di forma e sul tema scudetto. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. Sulle sue condizioni “Come sto a 40 anni? Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Infortunio? Ora va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono”. Sullo scudetto “Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021), raggiunto dalle Iene in occasione dei suoi 40 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo stato di forma e sul tema. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. Sulle sue condizioni “Come sto a 40 anni? Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Infortunio? Ora va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono”. Sullo“Chilo? In che, il Milan? E allora il Milan”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Lauty702 : RT @bergomifabio: Un onore non esserci. Solito vecchio, stanco e ritrito gemellaggio rossobianconero. Auguri #Ibrahimovic. Ps: ma #massimo… - Gacu81 : RT @bergomifabio: Un onore non esserci. Solito vecchio, stanco e ritrito gemellaggio rossobianconero. Auguri #Ibrahimovic. Ps: ma #massimo… - 19biofa87 : RT @bergomifabio: Un onore non esserci. Solito vecchio, stanco e ritrito gemellaggio rossobianconero. Auguri #Ibrahimovic. Ps: ma #massimo… - PierangeloDipal : RT @bergomifabio: Un onore non esserci. Solito vecchio, stanco e ritrito gemellaggio rossobianconero. Auguri #Ibrahimovic. Ps: ma #massimo… - Fabio28423232 : RT @bergomifabio: Un onore non esserci. Solito vecchio, stanco e ritrito gemellaggio rossobianconero. Auguri #Ibrahimovic. Ps: ma #massimo… -