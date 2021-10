Ignazio Moser, sui social allarma i suoi follower “Ho un problema di salute …” (Di martedì 5 ottobre 2021) Prosegue sicuramente a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Purtroppo però sembra proprio che il figlio del noto ciclista in questi giorni non stia proprio bene. È stato lo stesso Ignazio nelle scorse ore a pubblicare un post sul suo profilo Instagram, comunicando che nei prossimi giorni sarà sicuramente assente per via di alcuni piccoli problemi di salute che però lo costringono a stare al riposo. Ma cosa sta accadendo? Ignazio Moser, l’annuncio shock su Instagram Il fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha dato alcuna spiegazione, ma ha voluto semplicemente far sapere ai suoi follower che nei prossimi giorni non sarà presente su Instagram. Pare che per via di questi problemi di salute l’ex ... Leggi su baritalianews (Di martedì 5 ottobre 2021) Prosegue sicuramente a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e. Purtroppo però sembra proprio che il figlio del noto ciclista in questi giorni non stia proprio bene. È stato lo stessonelle scorse ore a pubblicare un post sul suo profilo Instagram, comunicando che nei prossimi giorni sarà sicuramente assente per via di alcuni piccoli problemi diche però lo costringono a stare al riposo. Ma cosa sta accadendo?, l’annuncio shock su Instagram Il fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha dato alcuna spiegazione, ma ha voluto semplicemente far sapere aiche nei prossimi giorni non sarà presente su Instagram. Pare che per via di questi problemi dil’ex ...

Advertising

ROBADADONNE : @IgnazioMoser prende una pausa dai #social per problemi di salute?? - ilgiornale : L'ultimo messaggio condiviso da Moser su Instagram ha destato preoccupazione tra i suoi fan. Dopo avere parlato di… - EnzochiariMaggi : Ignazio Moser, paura per le condizioni di salute del fidanzato di Cecilia Rodriguez: “Non sto bene, devo staccare p… - biografieonline : Ignazio Moser: “Non sto bene, stacco dai social per un po’ di tempo” - msn_italia : Ignazio Moser, paura per le condizioni di salute del fidanzato di Cecilia Rodriguez: “Non sto bene, devo staccare p… -