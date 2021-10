Entra in un bar e uccide ragazza a coltellate. Ferite altre 2 persone (Di martedì 5 ottobre 2021) L'omicidio è avvenuto intorno all'1.30 della notte. I carabinieri di Pinerolo hanno tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile Leggi su corriere (Di martedì 5 ottobre 2021) L'omicidio è avvenuto intorno all'1.30 della notte. I carabinieri di Pinerolo hanno tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile

Advertising

NoiNotizie : RT @Corriere: Entra in un bar e uccide ragazza a coltellate. Ferite altre 2 persone - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: Entra in un bar e uccide ragazza a coltellate. Ferite altre 2 persone - Corriere : Entra in un bar e uccide ragazza a coltellate. Ferite altre 2 persone - NICOVENDOME55 : RT @MediasetTgcom24: Entra in un bar e uccide ragazza a coltellate: arrestato nel Torinese #LusernaSanGiovanni - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Entra in un bar e uccide ragazza a coltellate: arrestato nel Torinese #LusernaSanGiovanni -