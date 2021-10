Candidato Fdi a Milano accusa: io non eletto per pochi voti a causa dell’inchiesta di Fanpage (Di martedì 5 ottobre 2021) Il j’accuse di Flavio Palumbo, Candidato con Fdi alle comunali milanesi, arriva a 24 ore dal voto. «Io, estraneo all’inchiesta, ma a causa di Fanpage ho perso l’elezione per una manciata di voti». Non solo: conoscenti e indecisi, a sua detta, gli avrebbero negato il voto. Mentre avversari e competitor avrebbero messo in dubbio «la sua moralità» e «danneggiato il suo impegno». Dopo la tornata elettorale di ieri, oggi è giorno di bilancio e considerazioni. Per questo Flavio Palumbo, Candidato al Municipio 8 di Milano con Fratelli d’Italia, e citato nell’inchiesta di Fanpage sulla raccolta fondi del partito, nel riflettere sulla sua sfiorata elezione – mancata per appena una manciata di voti – non può non soffermarsi sul risultato non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Il j’accuse di Flavio Palumbo,con Fdi alle comunali milanesi, arriva a 24 ore dal voto. «Io, estraneo all’inchiesta, ma adiho perso l’elezione per una manciata di». Non solo: conoscenti e indecisi, a sua detta, gli avrebbero negato il voto. Mentre avversari e competitor avrebbero messo in dubbio «la sua moralità» e «danneggiato il suo impegno». Dopo la tornatarale di ieri, oggi è giorno di bilancio e considerazioni. Per questo Flavio Palumbo,al Municipio 8 dicon Fratelli d’Italia, e citato nell’inchiesta disulla raccolta fondi del partito, nel riflettere sulla sua sfiorata elezione – mancata per appena una manciata di– non può non soffermarsi sul risultato non ...

