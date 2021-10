Burioni: «La terza dose va data subito agli anziani, ai fragili e a tutto il personale sanitario» (Di martedì 5 ottobre 2021) «Le dosi» di vaccino anti-Covid «ci sono. Io procederei a somministrare subito la terza dose ad anziani, fragili e tutto il personale sanitario. Non facciamoci trovare nei guai con gli ospedali sguarniti per le quarantene durante le vacanze di Natale. Altrimenti tutto diventa più difficile». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Burioni e il pronunciamento dell’Ema L’esperto interviene all’indomani del pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Pronunciamento che riguarda dosi “addizionali” e dosi “booster” dei vaccini a mRna contro Sars-CoV-2. Nello stesso momento cresce un’altra domanda: quanto è infettivo un contagiato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) «Le dosi» di vaccino anti-Covid «ci sono. Io procederei a somministrarelaadil. Non facciamoci trovare nei guai con gli ospedali sguarniti per le quarantene durante le vacanze di Natale. Altrimentidiventa più difficile». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.e il pronunciamento dell’Ema L’esperto interviene all’indomani del pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Pronunciamento che riguarda dosi “addizionali” e dosi “booster” dei vaccini a mRna contro Sars-CoV-2. Nello stesso momento cresce un’altra domanda: quanto è infettivo un contagiato ...

Advertising

Zeustacchio76 : @The_Huge_ @AntiScientista @PaolinoCogno @chetempochefa @RobertoBurioni Signori, questo è Israele dopo la terza dos… - Arsenico171 : @CiroMobilie @monica09029578 @barbarab1974 @fabfazio Lo sappiamo. Non lo devi dire a noi. Ma Pfizer è stato il vaxx… - MCapparetti : @Adnkronos Io credo che dovremmo farne parecchie dosi a lui Burioni Galli e compagna bella...Non possiamo perdere… - analphabeta : @SabrinaScampini @RobertoBurioni Buongiorno Sabrina. Io sono vaccinato e essendo sfigatamente fragile, sono in atte… - SonSempreIoEh : @mrk4m1 c'ha proprio burioni che le farà la terza dose subito dopo essere uscita dal seggio, per sicurezza -