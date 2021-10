Bitpanda e Fabrick insieme

(Di martedì 5 ottobre 2021) Partnership per offrire a banche e fintech la prima soluzione white label di investimenti su asset digitali

La Repubblica

E' ufficiale:hanno siglato una partnership che permette a banche e fintech di ampliare la propria offerta con un servizio di investimenti in asset digitali. La collaborazione rende per la prima ...erogherà sulla piattaforma i servizi digrazie a una serie di API. Tutti gli utenti dei partner che integreranno la soluzione White Label continueranno ad interagire con il front - ...E’ ufficiale: Bitpanda e Fabrick hanno siglato una partnership che permette a banche e fintech di ampliare la propria offerta con un servizio di investimenti in asset digitali. La collaborazione rende ...La collaborazione tra Bitpanda e Fabrick permetterà a banche e piattaforme digitali di offrire accesso ad oltre 170 asset digitali.