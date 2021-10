Mondiale ogni 2 anni, Wenger: “i top player sono con me” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Arsene Wenger è tornato a parlare della sua volontà di voler disputare i mondiali di calcio ogni due anni: “I giocatori sono con me. Voglio raggruppare le qualificazioni in una o due finestre internzionali e lasciare per il resto della stagioni i giocatori coi loro club”. Una competizione come Mondiale o Europeo all’anno, di fatto, spiega che la differenza tra questa idea e la Superlega è che il suo obiettivo è creare non un circolo chiuso ed esclusivo ma inclusivo, dando possibilità a tutti i paesi. ”Può rendere felici tutti e tradizione non vuol dire rimanere immobili”. Spiega Wenger che “abbiano consultato un certo numero di top player e so che preferirebbero disputare più partite importanti”. Dice che da tecnico di club “avrei firmato subito” e che “i ct ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Arseneè tornato a parlare della sua volontà di voler disputare i mondiali di calciodue: “I giocatoricon me. Voglio raggruppare le qualificazioni in una o due finestre internzionali e lasciare per il resto della stagioni i giocatori coi loro club”. Una competizione comeo Europeo all’anno, di fatto, spiega che la differenza tra questa idea e la Superlega è che il suo obiettivo è creare non un circolo chiuso ed esclusivo ma inclusivo, dando possibilità a tutti i paesi. ”Può rendere felici tutti e tradizione non vuol dire rimanere immobili”. Spiegache “abbiano consultato un certo numero di tope so che preferirebbero disputare più partite importanti”. Dice che da tecnico di club “avrei firmato subito” e che “i ct ...

