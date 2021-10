Advertising

Mediagol : Foggia, Curcio: “Palermo tra le più attrezzate per vincere, saremo sul pezzo” - fernandiyol : Merkajjjjjj!!!! Reteeeeee, bravisimo Curcio!!!! Vantaggio 2-1!!! Foggia 2-1 Messina - Mediagol : Foggia, Zeman: “Mio gruppo sano, Messina migliorato. Curcio? Risente delle critiche” - Massimi92120067 : RT @CalcioFoggiaoff: ?? ???????? ???????? ? È finitaaaaaaaaaaa Il primo derby stagionale è rossonero. Al 'Degli Ulivi' gara dominata dal #Foggia c… - fernandiyol : RT @CalcioFoggiaoff: ?? ???????? ???????? ? È finitaaaaaaaaaaa Il primo derby stagionale è rossonero. Al 'Degli Ulivi' gara dominata dal #Foggia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Curcio

Mediagol.it

Inizia bene il, che confonde gli ospiti con le incursioni di Ferrante e. La prima occasione è di Merola, raggiunto da Nicoletti con un rasoterra preciso, che però non riesce a superare ...Le probabili formazioni di- Messina(4 - 3 - 3 ): Alastra; Garattoni, Girasole, Sciacca, Nicoletti; Petermann, Gallo, Rocca; Merola, Ferrante,. Allenatore: Zeman MESSINA (4 - 4 -...Ha esordito come assistente nell'Under 15 del Foggia Calcio in Serie C. Suo mentore è stato Pietro Maiellaro, ammirato fantasista di Bari, Fiorentina, Cosenza, Palermo. Curci ha ottenuto ad Apricena, ...Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Foggia al termine della sfida contro l'Acr Messina, andata in scena domenica pomeriggio allo "Zaccheria" ...