DAZN | il presidente della Serie A durissimo | “Saremo intransigenti”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Continua la polemica su. Questa volta, ad intervenire è stato direttamente ilA Paolo Dal Pino Da quest’anno e per tutto il triennio 2021-24, laA verrà trasmessa in esclusiva su. Una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio, con lo streaming che entra a gamba tesa nelle L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? #DalPino risponde a Maurizio #Sarri è tornato a parlare della capienza degli stadi E attacca #DAZN: “Devono adeguars… - LeBombeDiVlad : ??? #DalPino risponde a Maurizio #Sarri è tornato a parlare della capienza degli stadi E attacca #DAZN: “Devono ade… - sportli26181512 : #Media #Notizie Dal Pino: «Su Dazn intransigenti, devono trasmettere senza problemi»: “Su Dazn siamo intransigenti:… - lenuccia82 : Fossi un Presidente, direi a quelli di Dazn di togliersi dalle palle da bordo campo mentre i miei si allenano a tre metri. - gros65 : @MinolloO E Fabian Ruiz, allora? Lo vogliamo fare Presidente Onorario di DAZN? O è troppo moscio? -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN presidente

... con 30 - 60 secondi d'anticipo rispetto agli abbonati. Per gli utenti dell'emittente ... Si teme un effetto domino con gli sponsor, ragione per cui ilPaolo Dal Pino è categorico. Queste ...... per ricorrere a un verbo più mansueto? Perché Sarri ha rivelato con dovizia di particolari simili retroscena ai microfoni di? E come reagirà ilLotito dopo la fastidiosa replica del ...Continua la polemica su DAZN. Questa volta, ad intervenire è stato direttamente il presidente della Serie A Paolo Dal Pino ...Noi siamo abituati alle pressioni, ma non ci piace la maleducazione'. Getty Images. Sulla riapertura degli stadi al 100%, Dal Pino ha dichiarato: 'Me lo auspico. Vedi anche lazio Lazio, Sarri: 'Arriva ...