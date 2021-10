Crollo di Facebook a Wall Street tra accuse ex manager e social in tilt (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sotto pressione Facebook, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,71%. La seduta a Wall Street era già iniziata al ribasso dopo le accuse di una ex manager secondo cui Facebook avrebbe messo sempre i profitti al di sopra della sicurezza del pubblico. Successivamente è arrivata una seconda tegola sul gruppo, ovvero quella blocco del funzionamento sia dello stesso social, sia della controllata Whatsapp che di Instagram. Lo scenario su base settimanale del social network rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo scenario di breve periodo dell’azienda di Menlo Park evidenzia un declino dei corsi verso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sotto pressione, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,71%. La seduta aera già iniziata al ribasso dopo ledi una exsecondo cuiavrebbe messo sempre i profitti al di sopra della sicurezza del pubblico. Successivamente è arrivata una seconda tegola sul gruppo, ovvero quella blocco del funzionamento sia dello stesso, sia della controllata Whatsapp che di Instagram. Lo scenario su base settimanale delnetwork rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo scenario di breve periodo dell’azienda di Menlo Park evidenzia un declino dei corsi verso ...

