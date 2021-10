Corbara | Pentangelo eletto con oltre 1500 voti Le preferenze per i candidati

Advertising

positanonews : Corbara, superato il quorum, rieletto sindaco Pietro Pentangelo tra le #news - agro24tw : Corbara. Voto: Pentangelo sindaco per la terza volta - anteprima24 : ** #Corbara, rieletto il #Sindaco Pietro #Pentangelo: è il suo terzo mandato ** - ottopagine : Comunali 2021, Pietro Pentangelo rieletto sindaco di Corbara #Corbara - positanonews : #Politica Corbara, superato il quorum, rieletto sindaco Pietro Pentangelo -

Ultime Notizie dalla rete : Corbara Pentangelo

Alla chiusura delle urne obiettivo quorum raggiunto a Conca dei Marini per Pasquale Buonocore, a Cetara per Fortunato della Monica, aper Pietro, Anna Maria Caso a Praiano, Filippo ...Sono Fortunato Della Monica, riconfermato a Cetara, Pasquale Bonocore, nuovo sindaco di Conca dei Marini, Pietro, confermato sindaco di, Paolo Astone, nuovo sindaco di Ogliastro ...In Campania otto candidati alla carica di sindaco già eletti: cinque dei quali in provincia di Salerno, due in provincia di Avellino, ed uno in provincia di Caserta. Ecco chi sono: Fortunato Della Mon ...Corbara. E' bastato superare il quorum previsto del 40% più uno degli aventi diritto al voto per riconfermarsi sindaco. Infatti, a capo di una sola lista in campo "Alba Corbarese", Pietro Pentangelo s ...