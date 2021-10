Parigi-Roubaix, la vittoria nonostante il fango. Trionfa Colbrelli (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott – I successi ottenuti in estate dall’Italia sportiva sembrano voler proseguire anche in questo inizio di autunno. Sonny Colbrelli vince la Parigi-Roubaix, con la maglia di campione europeo, titolo conquistato appena poche settimane fa. Parigi-Roubaix, la vittoria di Colbrelli Al mitico velodromo di Roubaix batte in volata Florian Vermeersch e Mathieu Van der Poel, coronando così una gara tatticamente perfetta e all’insegna delle emozioni e dei colpi di scena. Quarto uno sfortunatissimo Gianni Moscon, il quale dopo aver cullato le possibilità di vittoria in solitaria, incappa in una foratura prima e in una caduta in seguito. I corridori all’arrivo sono arrivati letteralmente ricoperti da maschere di fango, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott – I successi ottenuti in estate dall’Italia sportiva sembrano voler proseguire anche in questo inizio di autunno. Sonnyvince la, con la maglia di campione europeo, titolo conquistato appena poche settimane fa., ladiAl mitico velodromo dibatte in volata Florian Vermeersch e Mathieu Van der Poel, coronando così una gara tatticamente perfetta e all’insegna delle emozioni e dei colpi di scena. Quarto uno sfortunatissimo Gianni Moscon, il quale dopo aver cullato le possibilità diin solitaria, incappa in una foratura prima e in una caduta in seguito. I corridori all’arrivo sono arrivati letteralmente ricoperti da maschere di, ...

