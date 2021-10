LIVE Parigi-Roubaix 2021 in DIRETTA: Trentin attacca e poi si rialza (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Continuano gli scatti in testa al gruppo, ma non si forma ancora il tentativo giusto. Deceuninck Quick-Step molto attiva. 11.43 La pioggia non sta lasciando il minimo scampo ai corri. 11.41 Nelle prime posizioni del plotone c’è sempre Davide Ballerini. 11.38 La rincorsa del gruppo non si è placata: 20” di ritardo. 11.36 Restano davanti Theuns e Kanter. 11.34 Molto particolare la tattica del Trentino della UAE Emirates. 11.32 Si rialza Matteo Trentin. 11.30 Dal gruppo si muovono altri italiani: Davide Ballerini ed Edoardo Affini. 11.28 20” di margine per i tre al comando. 11.26 Si unisce ai due anche Max Kanter (DSM). 11.24 Con Trentin al comando troviamo il belga Edward Theuns. 11.22 La corsa si è già infiammata e mancano 250 chilometri ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Continuano gli scatti in testa al gruppo, ma non si forma ancora il tentativo giusto. Deceuninck Quick-Step molto attiva. 11.43 La pioggia non sta lasciando il minimo scampo ai corri. 11.41 Nelle prime posizioni del plotone c’è sempre Davide Ballerini. 11.38 La rincorsa del gruppo non si è placata: 20” di ritardo. 11.36 Restano davanti Theuns e Kanter. 11.34 Molto particolare la tattica delo della UAE Emirates. 11.32 SiMatteo. 11.30 Dal gruppo si muovono altri italiani: Davide Ballerini ed Edoardo Affini. 11.28 20” di margine per i tre al comando. 11.26 Si unisce ai due anche Max Kanter (DSM). 11.24 Conal comando troviamo il belga Edward Theuns. 11.22 La corsa si è già infiammata e mancano 250 chilometri ...

