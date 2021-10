Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 2 ottobre 2021 (Di domenica 3 ottobre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 2 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki ’60-’70-’80 ha totalizzato 3541 spettatori (share 19.64%); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4163 spettatori (share 25.47%). Su Italia1 il film Pets 2 – Vita da animali ha ottenuto 674 spettatori (3.38%); su Rai2 l’episodio di The Rookie ha intrattenuto 938 spettatori (4.55%), poi quello di Bull 818 (4.07%); su Rai3 il film Nella tana dei lupi ha portato a casa spettatori 722 (3.85%); su Rete4 il film Agente 007 – Missione Goldfinger ha portato a casa 594 spettatori (3.24%); su La7 la serie ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 3 ottobre 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki ’60-’70-’80 ha totalizzato 3541 spettatori (share 19.64%); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4163 spettatori (share 25.47%). Su Italia1 il film Pets 2 – Vita da animali ha ottenuto 674 spettatori (3.38%); su Rai2 l’episodio di The Rookie ha intrattenuto 938 spettatori (4.55%), poi quello di Bull 818 (4.07%); su Rai3 il film Nella tana dei lupi ha portato a casa spettatori 722 (3.85%); su Rete4 il film Agente 007 – Missione Goldfinger ha portato a casa 594 spettatori (3.24%); su La7 la serie ...

Advertising

attimo_un : Per curiosità, vorrei sapere i dati di ascolto delle varie televisioni. A me sembra che ci sia un calo notevole di… - occhio_notizie : Tu sì que Vales convince il pubblico del sabato sera?? #ascoltitv #datiauditel - Emanuele4Music : Ascolti tv, sabato 2 ottobre 2021: Arena Suzuki 60' ’70 ’80 (19.6%), Tu si que vales (25.5%) | Dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti tv ieri sabato 2 ottobre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #sabato #ottobre #auditel - CapraGianfranc2 : RT @FabiGianluca: @AzzolinaLucia 120000 morti,economia distrutta per non parlare della situazione nella scuola. Non mi piace la politica d… -