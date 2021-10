Sassuolo-Inter streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Sky? Dove vedere Serie A

(Di sabato 2 ottobre 2021) Il match, valido per la settima giornata dellaA 2021/22, si gioca sabato 2 ottobre alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa sono a quota sette punti ed affrontano la squadra di Simone Inzaghi, terza in classifica con quattordici punti. Le probabili formazioni diA L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Probabili formazioni, 9^ giornataA L’vince contro il, il riepilogo del sabato diA L’batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A DAZN ...

MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - Inter : ?? | CURIOSITÀ ?? Lo sapevi che con nove reti, la coppia @EdDzeko-#Lautaro è stata la più prolifica in queste 6 gior… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 24 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - spalletters : RT @MatteoBarzaghi: Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - karlkonradaxel : RT @MatteoBarzaghi: Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter -

, ore 20.45 Arbitro: Pairetto Assistenti: Longo - Margani Quarto Ufficiale: Gariglio Var: Nasca Avar: PerettiLe formazioni ufficiali di, match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Nerazzurri chiamati al ritorno alla vittoria dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar. Non sarà facile l'impegno del Mapei ...Diretta Sassuolo Inter streaming video e tv del match di Serie A, orario e quote per il match della settima giornata d'andata del campionato.A partire dalle 19.30 appuntamento sui canali social di Passione Inter con la diretta di avvicinamento e di cronaca a Sassuolo-Inter, settima giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri, dopo il pa ...