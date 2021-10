Afghanistan | attentato a Jalalabad | almeno quattro vittime | due di loro sono civili

(Di sabato 2 ottobre 2021) Nessun gruppo terroristico, al momento, ha rivendicato l’che ha causato diversee feriti a. L’area è quella di confine con il Pakistan, dove operano le milizie dell’Isis-k. Stando a quanto scritto dalla testata afgana Tolo news, sarebberoleaccertate – ma il rischio è che i morti siano molti di più -, tra cui due. I funzionari talebani hanno riferito, poi, che due uomini delle forze armate dell’Emirato islamico hanno perso la vita nell’attacco. Altri media internazionali, invece, hanno inserito nell’elenco delleil nome di Sayed Maroof Sadat, ex portavoce della Direzione per l’agricoltura del Nangarhar, la provincia dell’di 1.289.000 abitanti, che ha come capoluogo ...

I Talebani allo scontro con l'Isis - K. Sono almeno quattro le vittime di un attacco avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Jalalabad, città dell'est dell', colpita da altri attentati nei giorni scorsi. Sono due le vittime civili, tra queste vi sarebbe un bambino secondo i media locali, mentre le altre due vittime sono membri delle forze di ...Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco a Jalalabad, in. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due ...ha rivendicato l'. .Decine di migliaia di persone sono tornate a manifestare in diverse città del Brasile per chiedere la destituzione del presidente Jair Bolsonaro, rispondendo a un appello alla protesta lanciato da par ...(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco a Jalalabad, in Afghanistan. Lo riferisce Tolo news.