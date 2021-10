Uomini e Donne news, Tara Gabrieletto vuole tornare con Cristian? Ecco tutta la verità (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tara Gabrieletto è tornata a parlare sui social della sua vita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto a delle domande su un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Cristian Galella, conosciuto proprio nel dating show; mettendo fine ai gossip sul loro conto. La Gabrieletto si è aperta anche ad ulteriori confessioni sulla sua vita sentimentale e su un possibile ritorno nel programma di Maria De Filippi. Tara Gabrieletto conferma la rottura definitiva con Cristian Galella Una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne, Tara Gabrieletto ha risposto ad alcune domande dei fan sui social. Questi ultimi erano curiosi di conoscere la natura ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 ottobre 2021)è tornata a parlare sui social della sua vita. L’ex corteggiatrice diha risposto a delle domande su un possibile ritorno di fiamma con l’ex maritoGalella, conosciuto proprio nel dating show; mettendo fine ai gossip sul loro conto. Lasi è aperta anche ad ulteriori confessioni sulla sua vita sentimentale e su un possibile ritorno nel programma di Maria De Filippi.conferma la rottura definitiva conGalella Una delle corteggiatrici più amate della storia diha risposto ad alcune domande dei fan sui social. Questi ultimi erano curiosi di conoscere la natura ...

