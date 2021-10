Pensioni, partiti in ordine sparso: la Camera parte da nove proposte (Di venerdì 1 ottobre 2021) La commissione Lavoro punta a una sintesi per i ritocchi: la Lega spinge sull’edizione rivista di Quota 100, il Pd su Ape sociale e Opzione donna. Da Fdi soglia minima di 62 anni e 35 di contributi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 1 ottobre 2021) La commissione Lavoro punta a una sintesi per i ritocchi: la Lega spinge sull’edizione rivista di Quota 100, il Pd su Ape sociale e Opzione donna. Da Fdi soglia minima di 62 anni e 35 di contributi

Advertising

fisco24_info : Pensioni, partiti in ordine sparso: la Camera parte da nove proposte: La commissione Lavoro punta a una sintesi per… - moneypuntoit : ?? Pensioni: le proposte dei partiti per il post Quota 100 in Legge di Bilancio ?? - dorinileonardo : Le pensioni sono una cosa che ci appassiona sempre da matti: Pensioni, partiti in ordine sparso: la Camera parte d… - Giovanni1946861 : @CarloCalenda Nel frattempo... Giorgetti* promuove... Draghi al Quirinale: sempre per il bene del Paese! * 'I Part… - SBerritta : Tutti si sperticano,come al solito,nell'entusiamo x i vincitori in Germania.Vorrei fare umilmente notare che i 2 Pa… -