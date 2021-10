Fino all’Ultimo Battito: Marco Bocci salvi tutti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Fino all'Ultimo Battito - Marco Bocci A volte Rai 1 torna indietro, mettendo da parte le storie moderne e dinamiche per rispolverare l’antico melò, che più melò non si potrebbe: drammi, coincidenze impossibili, scelte strazianti, lacrime a profusione e un eroe sfortunato, provato, che fa un sacco di errori ma per il quale si fa il tifo. Di recente qualcosa del genere si era visto in Vite in Fuga, con quel suo racconto forzato e a tratti fantascientifico, ma Fino all’Ultimo Battito è l’esempio lampante di feuilleton piacevole da vedere, ma troppo esagerato per essere credibile. La storia è quella di un medico, Diego, ricattato da un boss che ha scoperto il suo segreto più scottante: ha iniettato un vaccino antinfluenzale ad una ragazzina prossima al trapianto, così ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 ottobre 2021)all'UltimoA volte Rai 1 torna indietro, mettendo da parte le storie moderne e dinamiche per rispolverare l’antico melò, che più melò non si potrebbe: drammi, coincidenze impossibili, scelte strazianti, lacrime a profusione e un eroe sfortunato, provato, che fa un sacco di errori ma per il quale si fa il tifo. Di recente qualcosa del genere si era visto in Vite in Fuga, con quel suo racconto forzato e a tratti fantascientifico, maè l’esempio lampante di feuilleton piacevole da vedere, ma troppo esagerato per essere credibile. La storia è quella di un medico, Diego, ricattato da un boss che ha scoperto il suo segreto più scottante: ha iniettato un vaccino antinfluenzale ad una ragazzina prossima al trapianto, così ...

