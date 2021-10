Belen Rodriguez in viaggio con le borse di lusso, i follower: “Sei una burina!” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto si può dire di Belen Rodriguez, tranne che non sappia come attirare l’attenzione e scatenare i commenti dei follower. Dalle foto sexy in lingerie ai momenti di intimità con Antonino Spinalbese, dai lanci dei suoi progetti imprenditoriali alle coccole con Santiago e Luna Marì, ogni suo post accende le fantasie dei fan. Anche la foto della sua borsa da viaggio in occasione di una partenza, buttata lì quasi per caso, dà il via a una valanga di commenti. Non tutti però sono benevoli, tutt’altro. In partenza con circa 20mila euro di borse Andiamo con ordine. In partenza per una destinazione ignota, Belen Rodriguez ha postato su Instagram una foto del suo bagaglio. Si tratta di un trolley Louis Vuitton in tela monogram del costo di 3050,00 euro e di una borsa Birkin di ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto si può dire di, tranne che non sappia come attirare l’attenzione e scatenare i commenti dei. Dalle foto sexy in lingerie ai momenti di intimità con Antonino Spinalbese, dai lanci dei suoi progetti imprenditoriali alle coccole con Santiago e Luna Marì, ogni suo post accende le fantasie dei fan. Anche la foto della sua borsa dain occasione di una partenza, buttata lì quasi per caso, dà il via a una valanga di commenti. Non tutti però sono benevoli, tutt’altro. In partenza con circa 20mila euro diAndiamo con ordine. In partenza per una destinazione ignota,ha postato su Instagram una foto del suo bagaglio. Si tratta di un trolley Louis Vuitton in tela monogram del costo di 3050,00 euro e di una borsa Birkin di ...

kdbeautym : @lostjnpieces Sicuramente la ship non gli faceva schifo come idea, ma sai com'è è umano. Nessuno reggerebbe una sit… - themisfitsclass : @matilde58271617 Per il costume certo ???? E io sono Belen Rodriguez, piacere - PasqualeMarro : #BelenRodriguez dichiarazione velenosa su #Antonino: “Cose tonte…” - zazoomblog : Ballando con le stelle Andrea Iannone e le ex famose: «Parlerei di relazione solo con Belen Rodriguez. Con Giulia D… - HariSel95300131 : @avvbenedetto Presidente, mi scusi se mi permetto di aggiungere 'Belen Rodriguez è vergine' -