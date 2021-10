Uomini e Donne 30 settembre, le anticipazioni di oggi del trono over e del trono classico (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuova puntata di Uomini e Donne, nuova attesa. Cosa succederà nella puntata di oggi? Se lo chiedono i tanti fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi, giovedì 30 ottobre, dovremmo vedere entrambi i troni: quello over e quello classico. Non è una novità ormai, i protagonisti dei due troni convivono da tempo nello stesso studio. Per quanto riguarda il trono over oggi dovremmo assistere al litigio tra Gianni Sperti e Armando Incarnato. Tra i due non corre buon sangue, è risaputo. E la frequentazione del cavaliere partenopeo con Marika, una nuova dama, non ha migliorato le cose. Anzi, tra i due l’aria si è fatta ancora più tesa. Dopo l’iniziale coinvolgimento, infatti, Armando ha detto di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuova puntata di, nuova attesa. Cosa succederà nella puntata di? Se lo chiedono i tanti fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di, giovedì 30 ottobre, dovremmo vedere entrambi i troni: quelloe quello. Non è una novità ormai, i protagonisti dei due troni convivono da tempo nello stesso studio. Per quanto riguarda ildovremmo assistere al litigio tra Gianni Sperti e Armando Incarnato. Tra i due non corre buon sangue, è risaputo. E la frequentazione del cavaliere partenopeo con Marika, una nuova dama, non ha migliorato le cose. Anzi, tra i due l’aria si è fatta ancora più tesa. Dopo l’iniziale coinvolgimento, infatti, Armando ha detto di ...

