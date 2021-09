Treviglio | Daniele Corbetta lascia il Pd e scende in campo con una lista civica

(Di giovedì 30 settembre 2021). Dal Pd si è staccato pochi mesi fa, non prima di aver votato la candidatura a sindaco didi Matilde Tura. “Ho ritenuto però che la sua figura non rappresentasse il centro, non ha mai ricoperto un ruolo politico, non ha mai fatto né la consigliera comunale né l’assessore, quindi a mio avviso non è pronta ad amministrare una città come”. Così, 47 anni, consulente aziendale, ha deciso di mollare il Partito Democratico, nel quale ricopriva un incarico nel direttivo, ere incon la”. “Voglio essere libero, agire da cittadino, senza dover rendere conto ai piani alti“, dice. Nel 2001 è stato eletto in consiglio comunale con la ...

Stessa fascia oraria quella pensata daCorbetta con la suacivica , ma in piazza Setti. "Lo faremo - dice - con un karaoke e dialogando con la gente". Corbetta, pare seguito da ...... con Mangano per; Salute e Futuro); Matilde Tura (Pd; M5S; Tura sindaco;aperta;merita di +; Noi trevigliesi con Luigi Minuti);Corbetta (civica); ...Il Comitato Treviglio e dintorni per la difesa e l’Attuazione della Costituzione lancia un appello ai candidati sindaco per manifestare la loro opposizione al fascismo e, a Treviglio, Matilde Tura, Da ...La pandemia ha spostato sui social gran parte del dibattito. Ultimo appuntamento per il sindaco uscente oggi in piazza Garibaldi, per la sfidante venerdì a Castel Cerreto ...