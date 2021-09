Nuovo Pgt | partono sabato i laboratori con i cittadini protagonisti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. Tretematici per delineare ilPgt, il Piano di Governo del territorio a Bergamo.2 ottobre il primo incontro, un vero e proprioo che vede la partecipazione attiva della cittadinanza. Chiunque infatti può dare il suo contributo proponendo, in tavoli tematici, la propria idea sul futuro della città. L’appuntamento è alle 9 allo spazio Polaresco e per aderire è necessaria l’iscrizione e l’esibizione all’ingresso del Green pass. “L’attuale Piano di governo del territorio, adottato dall’Amministrazione Bruni e approvato da quella Tentorio, rappresenta la cornice dentro la quale sono state fatte le scelte di costruzione degli ultimi 10 anni: risulta quindi fondamentale la redazione delpiano, stante anche le mutate esigenze e ambizioni della città nell’arco ...