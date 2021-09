Non chiedete più a Draghi se andrà al Quirinale (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante le conferenza stampa dopo l'approvazione del Nadef, un giornalista chiede a Mario Draghi se nel suo futuro ci sarà il Quirinale. Il premier risponde piuttosto irritato: "Mi fate questa domanda almeno una volta ogni ora. E la risposta è sempre la stessa: intanto che è abbastanza offensivo nei confronti del presidente della Repubblica in carica iniziare a pensare in questo modo. E poi che bisognerebbe chiederlo al Parlamento, è lì che si decide l'orizzonte e la durata del governo", risponde il presidente del Consiglio, che aggiunge: "Questo governo è nato per rispondere a problemi specifici e sta facendo il suo lavoro, tutto il resto non conta". Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante le conferenza stampa dopo l'approvazione del Nadef, un giornalista chiede a Mariose nel suo futuro ci sarà il. Il premier risponde piuttosto irritato: "Mi fate questa domanda almeno una volta ogni ora. E la risposta è sempre la stessa: intanto che è abbastanza offensivo nei confronti del presidente della Repubblica in carica iniziare a pensare in questo modo. E poi che bisognerebbe chiederlo al Parlamento, è lì che si decide l'orizzonte e la durata del governo", risponde il presidente del Consiglio, che aggiunge: "Questo governo è nato per rispondere a problemi specifici e sta facendo il suo lavoro, tutto il resto non conta".

