Mediobanca | Monge entra nel patto Salgono Gavio e Lucchini

(Teleborsa) – Come atteso, si registrano movimenti nell'accordo di consultazione fra i soci Mediobanca, mentre sullo sfondo continua il pressing di Leonardo Del Vecchio, appoggiato da Francesco Caltagirone. L'assemblea dei partecipanti – riunitasi oggi sotto la presidenza di Angelo Casò – ha infatti approvato all'unanimità l'ammissione all'accordo di Monge & C. S.p.A. con 9.667.350 azioni Mediobanca (1,09%) e contestualmente preso atto delle variazioni delle quote di alcuni soci storici. In particolare, Vittoria Assicurazioni nel corso del mese di giugno ha acquistato e apportato all'accordo 1 milione di azioni, con la partecipazione salita a 2,2 milione di azioni (0,25% del capitale sociale). Il gruppo Gavio, tramite Aurelia S.r.l. nel periodo 8-19 luglio 2021, ha acquistato e apportato all'accordo 1 milione di ...

