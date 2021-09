Inter | maxi buco di bilancio

Leggi su footdata

(Di giovedì 30 settembre 2021) Oggi il Consiglio di amministrazione dell’annuncerà perdite notevoli per l’esercizio 2020/2021. Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Cda dell’oggi annuncerà perdite superiori ai 200 milioni di euro e non distanti dai 209 milioni di perdite della Juventus. Per il futuro ci sono dei segnali incoraggianti, ma il rischio è che i nerazzurri siano costretti ad altre cessioni illustri in estate. Per diminuire le perdite nel prossimo esercizio sarà fondamentale andare avanti in Champions League, anche se solamente una vittoria della Coppa potrebbe dare un grosso aiuto alle casse meneghine.