Inter, brutte notizie per Inzaghi: una è su Lautaro Martinez (Di giovedì 30 settembre 2021) Il quotidiano sportivo sottolinea come, nelle ultime 14 partite europee, Lautaro Martinez abbia segnato solamente tre reti. 'Al contrario - fa notare Adriano Ancona nel suo articolo - del campionato ... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 30 settembre 2021) Il quotidiano sportivo sottolinea come, nelle ultime 14 partite europee,abbia segnato solamente tre reti. 'Al contrario - fa notare Adriano Ancona nel suo articolo - del campionato ...

Advertising

vivoperlinter : Il pareggio in #ChampionsLeague fra #ShakhtarInter fa emergere problemi per #Inzaghi. Uno di questi riguarda… - MarcoDiTerlizz1 : @pisto_gol L'Inter ha semplicemente fatto due brutte partite, la differenza è che lo scorso anno lo Shaktar si mise… - Generos43223829 : @Inter Hai giocato da solo Contro tutti. Una partitaccia, un centrocampo sconclusionato e Inzaghi non ha saputo por… - ErreCi9 : RT @andremac83: Una delle Inter più brutte degli ultimi 4 anni. #ShakhtarInter #UCL - Robs19791 : Una delle più brutte Inter degli ultimi 5 anni. Assurdo andare in Europa per fare ste figure di merda. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter brutte Inter, brutte notizie per Inzaghi: una è su Lautaro Martinez Le brutte notizie Inzaghi, purtroppo, non finiscono qui. 'Anche di Lautaro Martinez - scrive il ... Intanto l'Inter pensa seriamente a un primo rinforzo per il mercato di gennaio. Si tratta di Gonzalo ...

Fedele: 'Il Napoli è lo stesso che ha tradito col Verona' ... il primo banco di prova del Napoli sarà con la Roma e a dicembre con Milan e Inter. Il campionato ... poi ci si può esaltare vicino a un calciatore o fare brutte figure, questo non significa parlarne ...

Inter, brutte notizie per Inzaghi: una è su Lautaro Martinez Inter Dipendenza Milan-Inter Coppa Italia Femminile: Marinelli illude Sorbi, le doppiette di Boquete e Dowie regalano a Ganz la finale Il Milan di Ganz conquista il pass per la finale di Coppa Italia in un match infinito contro l'Inter di Sorbi. Decidono le doppiette di Boquete (primi gol per lei in maglia rossonere) e di Dowie in ri ...

Inter in Champions, destino tra ceffoni, “pugnette” e Manzoni Coraggio Simone Inzaghi: adelante. Mal che vada, alla fine del girone di Coppa dei Campioni, ti andrà come è andata ad Antonio Conte ...

Lenotizie Inzaghi, purtroppo, non finiscono qui. 'Anche di Lautaro Martinez - scrive il ... Intanto l'pensa seriamente a un primo rinforzo per il mercato di gennaio. Si tratta di Gonzalo ...... il primo banco di prova del Napoli sarà con la Roma e a dicembre con Milan e. Il campionato ... poi ci si può esaltare vicino a un calciatore o farefigure, questo non significa parlarne ...Il Milan di Ganz conquista il pass per la finale di Coppa Italia in un match infinito contro l'Inter di Sorbi. Decidono le doppiette di Boquete (primi gol per lei in maglia rossonere) e di Dowie in ri ...Coraggio Simone Inzaghi: adelante. Mal che vada, alla fine del girone di Coppa dei Campioni, ti andrà come è andata ad Antonio Conte ...