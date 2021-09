Fisco | Letta | ‘no aggravi ma riforme necessarie | digitalizzazione catasto’

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Io penso che Draghi abbia detto qualcosa di importante, ha detto che lefiscali si faranno e che sonodi struttura e servono per il futuro”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 30 set. "Io penso che Draghi abbia detto qualcosa di importante, ha detto che le riforme fiscali si faranno e che sono riforme di struttura e servono per ...Nelle ultime battute della campagna elettorale il PD tocca il tasto più sensibile degli italiani, la casa. Stavolta si parla di Catasto, di aggiornamento ...