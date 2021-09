Domenico De Masi | Da smart working a gig economy | lo Statuto dei lavoratori è datato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Quando è stato scritto lodeinon si sapeva cosa fosse Internet e se pensiamo che Instagram è nato solo undici anni fa è evidente che c’è da inventarsi un diritto che riguarda le nuove figure lavorative, ma anche creare nuovi Statuti per le novità che sono subentrate nel mondo del lavoro”.De, tra i sociologi del lavoro più accreditati in Italia e professore emerito alla Sapienza, rilancia così il dibattito sullodeiche Huffpost ha deciso di promuovere con l’idea di raccogliere idee e riflessioni per un aggiornamento della legge approvata nel 1970. “Non tutti i contenuti dello- dice ancora De- sono eterni e ci sarebbero dei ritocchi da fare. Pensiamo alla possibilità di un lavoro ...