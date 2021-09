Al via In the Dark 3 su Rai4, la programmazione pomeridiana degli episodi dal 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Debutta In The Dark 3 su Rai4, in prima visione assoluta la nuova stagione della serie targata CW con protagonista un’irriverente donna non vedente. La vita di Murphy cambia radicalmente quando diventa l’unica testimone oculare di un omicidio. Dopo il ciclo di repliche, il canale 21 del digitale terrestre manderà in onda la terza stagione, cambiando la fascia oraria. Dal preserale al pomeridiano: In The Dark 3 sarà trasmesso da oggi, 30 settembre, dalle 14 circa. Due episodi al giorno, dal lunedì al venerdì, fino al finale di stagione previsto l’8 ottobre. In questo nuovo arco narrativo, Murphy, Felix, Jess e Max devono affrontare le conseguenze della morte di Nia e in che modo tale evento potrebbe influenzare le loro vite. Intanto l’agente Clemens sospetta che nel dipartimento di polizia di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Debutta In The3 su, in prima visione assoluta la nuova stagione della serie targata CW con protagonista un’irriverente donna non vedente. La vita di Murphy cambia radicalmente quando diventa l’unica testimone oculare di un omicidio. Dopo il ciclo di repliche, il canale 21 del digitale terrestre manderà in onda la terza stagione, cambiando la fascia oraria. Dal preserale al pomeridiano: In The3 sarà trasmesso da oggi, 30, dalle 14 circa. Dueal giorno, dal lunedì al venerdì, fino al finale di stagione previsto l’8 ottobre. In questo nuovo arco narrativo, Murphy, Felix, Jess e Max devono affrontare le conseguenze della morte di Nia e in che modo tale evento potrebbe influenzare le loro vite. Intanto l’agente Clemens sospetta che nel dipartimento di polizia di ...

Advertising

sarbanandsonwal : Vaccine diplomacy returns - GianlucaOdinson : The Batman: Robert Pattinson promette un sacco di sorprese al Dc FanDome - Virbihar1 : RT @sarbanandsonwal: Vaccine diplomacy returns - Thatsmile5 : The Vizitor - Fuck Corona (Terror) - retro_sista : The Adventures of Danocchio - EP7 'Danocchio's Tavern' -

Ultime Notizie dalla rete : via the Il referendum contro il caro affitti vinto a Berlino deve essere d'esempio anche per Milano ... un mese dopo la società ha poi concluso l'acquisto di tre complessi immobiliari oggi vuoti, due uffici e un hotel situati tra via Washington e il Naviglio Grande, aree destinate a ospitare circa 200 ...

I Flintstones, una famiglia preistorica sempre attuale ... determinata dalla famosissima sigla il cui titolo originale è Meet the Flintstones , che fece il ... ispirandosi a una frase che gli diceva sua madre A little dab'll do ya ( basta un pizzico e via ), ...

Al via 'The Source', concorso letterario per racconti di climate fiction italiani Adnkronos Dal 2013 sono morti o dispersi nel Mediterraneo Centrale 17.800 migranti Nell’ottavo anniversario del naufragio del 3 ottobre, Save the Children torna a chiedere l’impegno diretto degli Stati Membri dell’Ue per un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare. Sono olt ...

Expo Dubai 2020: al via la manifestazione che cerca di migliorare il mondo Il tema di Expo 2020. Intanto, è importante sottolineare l‘unicità di questa edizione: Expo 2020 è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo. Il tema pr ...

... un mese dopo la società ha poi concluso l'acquisto di tre complessi immobiliari oggi vuoti, due uffici e un hotel situati traWashington e il Naviglio Grande, aree destinate a ospitare circa 200 ...... determinata dalla famosissima sigla il cui titolo originale è MeetFlintstones , che fece il ... ispirandosi a una frase che gli diceva sua madre A little dab'll do ya ( basta un pizzico e), ...Nell’ottavo anniversario del naufragio del 3 ottobre, Save the Children torna a chiedere l’impegno diretto degli Stati Membri dell’Ue per un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare. Sono olt ...Il tema di Expo 2020. Intanto, è importante sottolineare l‘unicità di questa edizione: Expo 2020 è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo. Il tema pr ...