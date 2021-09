Una duchessa tutta d'oro! (Di mercoledì 29 settembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Una duchessa tutta d’oro. Kate Middleton si è presentata con un look di paillettes dorate all’anteprima mondiale di No time To Die, l’ultima puntata della saga di 007 e l’ultima con l’attore Daniel Craig, che si è tenuta a Londra, al Royal Albert Hall. La futura regina d’Inghilterra era vestita Jenny Packham, il suo brand preferito. Accurata l’acconciatura. In smoking il principe William. Presenti anche il principe Carlo e la moglie Camilla. Ad attenderli tutto il cast, assolutamente stellare: Daniel Craig, and Rami Malek, Léa Seydoux and Lashana ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Unad’oro. Kate Middleton si è presentata con un look di paillettes dorate all’anteprima mondiale di No time To Die, l’ultima puntata della saga di 007 e l’ultima con l’attore Daniel Craig, che si è tenuta a Londra, al Royal Albert Hall. La futura regina d’Inghilterra era vestita Jenny Packham, il suo brand preferito. Accurata l’acconciatura. In smoking il principe William. Presenti anche il principe Carlo e la moglie Camilla. Ad attenderli tutto il cast, assolutamente stellare: Daniel Craig, and Rami Malek, Léa Seydoux and Lashana ...

