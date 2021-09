Raffaella Fico | parla l’ex fidanzata di Pietro Neri | “L’ha presa in giro | mi ama ancora”

(Di mercoledì 29 settembre 2021)da un mese e mezzo con, adesso però è intervenuta la sua ex per chiarire alcuni aspetti e mettere in guardia la gieffinaha raccontato, incalzata da Alfonso Signorini, di esserecon l’imprenditore, al contrario di quanto aveva dichiarato prima del suo ingresso al Grande Fratello. Infatti la showgirl aveva detto di essere single. Ma poi a chiarire tutto ci aveva pensato il conduttore del Gf attraverso Casa Chi: “con Piero” – aveva chiarito Alfonso Signorini ai microfoni di Casa Chi – “Un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia ...

VALENTINA COLOMBI AVVERTE"PIERO NERI AMA ME"/ L'ex fidanzata svela... Dopo la sua eliminazione Tommaso è stato visto in compagnia di Giacomo Urtis vicino a Valentina Nulli Angusti nei ...Sul settimanale Chi arrivano le rivelazioni di Valentina Colombi, l'ex fidanzata di Piero Neri , oggi compagno di. In questi primi giorni in Casaha ricevuto un messaggio d'...Raffaella Fico è fidanzata da un mese e mezzo con Pietro Neri, adesso però è intervenuta la sua ex per chiarire alcuni aspetti e mettere in guardia la gieffina ...Nella casa del Grande Fratello VIP 6 potrebbe esser nata una nuova coppia: Samy e Jessica si piacciono? Ecco le ultime news ...