La rimostranza avverso un ordine di servizio | norme | quando si può presentare Con modello

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Un dipendente che riceve tramite circolare oddiuna disposizione da ottemperare, può, nei casi contemplati dalla legge, effettuare una. Se allaseguirà la reiterazione dell', questo andrà ottemperato, salvo che ovviamente si sia in presenza di illeciti di carattere penale o amministrativo, in questo caso solo per gli ATA. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rimostranza avverso

Orizzonte Scuola

Va comunque prodottacircolare/ordine di servizio ritenuta lesiva e/o illegittima Va ricordato che non basta considerare una circolare od ordine di servizio come illegittimo per ...Va comunque prodottacircolare/ordine di servizio ritenuta lesiva e/o illegittima Va ricordato che non basta considerare una circolare od ordine di servizio come illegittimo per ...