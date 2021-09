Inter, Correa deve giocare sempre (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Inter rischia seriamente l’eliminazione alla fase a gironi di Champions League, ancora una volta. La squadra di Simone Inzaghi si è complicata la vita dopo il pareggio in trasferta contro lo Shakhtar, nelle prime due giornate ha conquistato appena un punto considerando anche la sconfitta all’esordio contro il Real Madrid. La squadra è sicuramente attrezzata per raggiungere gli ottavi di finale, nonostante le cessioni di Hakimi e Lukaku, la rosa è stata rinforzata con l’arrivo di calciatori importanti come Dumfries, Calhanoglu, Dzeko e Correa. L’ultima partita di Champions League ha fatto emergere, però, qualche limite in fase offensiva. E’ vero che gli attaccanti sono stati imprecisi, soprattutto Dzeko e Lautaro ma è anche vero che la squadra ha fatto fatica sulla trequarti. La soluzione tattica con Correa Foto di Matteo Bazzi / ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’rischia seriamente l’eliminazione alla fase a gironi di Champions League, ancora una volta. La squadra di Simone Inzaghi si è complicata la vita dopo il pareggio in trasferta contro lo Shakhtar, nelle prime due giornate ha conquistato appena un punto considerando anche la sconfitta all’esordio contro il Real Madrid. La squadra è sicuramente attrezzata per raggiungere gli ottavi di finale, nonostante le cessioni di Hakimi e Lukaku, la rosa è stata rinforzata con l’arrivo di calciatori importanti come Dumfries, Calhanoglu, Dzeko e. L’ultima partita di Champions League ha fatto emergere, però, qualche limite in fase offensiva. E’ vero che gli attaccanti sono stati imprecisi, soprattutto Dzeko e Lautaro ma è anche vero che la squadra ha fatto fatica sulla trequarti. La soluzione tattica conFoto di Matteo Bazzi / ...

