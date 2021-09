Advertising

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Incidente sul Lago di Garda, disposto il giudizio immediato per i turisti tedeschi - infoitinterno : Incidente sul lavoro in via Maiella, muore operaio - infoitinterno : Incidente sul lavoro, morto operaio travolto sull'A14 Bologna-Taranto - radiolombardia : Incidente sul Garda, due tedeschi a giudizio immediato - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente sul Garda, i due tedeschi a giudizio immediato -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

...Enrico intuirà che qualcosa nelle parole di Emma non torni ma la Conti è ancora restìafatto di aprirsi con lui. Intanto, mentre Luisa è in cerca dell'auto - pirata che ha causato l'di ...commenta La Procura di Brescia ha disposto il giudizio immediato per Patrick Kassen e Christian Teismann, i due cittadini tedeschi che a giugno, a bordo del loro motoscafo, hanno travoltolago di Garda la barca con a bordo Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, entrambi morti nell'impatto. L'udienza è stata fissata per il 10 novembre.SAVONA - Grave incidente sulla autostrada A10 tra un'auto e un camion tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona che ha bloccato il traffico e fatto chiudere il tratto in entrambe le direzioni.“Ancora una vittima sul lavoro, un’altra perdita inaccettabile. Non c’è più un minuto da perdere, il tempo è davvero scaduto. L’imperativo per tutti adesso è: accelerare per mettere fine a questa stra ...