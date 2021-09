(Di mercoledì 29 settembre 2021)– Andrà inil prossimo giovedì 30, alle ore 23.15, su Rai Tre, il docu-film “”, dedicato a quattro donne italiane che si sono affermate e contraddistinte in diversi settori, dalla moda alla medicina, dal cinema alla ricerca scientifica, e che hanno ottenuto e raggiunto traguardi importanti, segnando una storia diversa per le generazioni di donne che si sono avvicendate dopo di loro. La prima della quattro puntate avrà comeElena Sofia Ricci che racconterà della sua profamicizia con l’attrice Mariangela Melato. Nella realizzazione dell’intera puntata la Commissione Cinematografica della Città di, nella figura del Direttore Alessandro De Nitto, ha diretto e coordinato la regia, scegliendo opportunamente ...

Advertising

ilfaroonline : Fiumicino protagonista in “Illuminate”, la docuserie in onda dal 30 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino protagonista

Il Faro online

Che fine ha fatto il tabaccaio L'altrodella vicenda invece, parliamo quindi del ... Poi raggiunse l'aeroporto dicon un biglietto aereo acquistato da altri. Lì lo attendeva un ...E cosìè oggi tra gli scali più green al mondo, il primo in Europa a ottenere la massima ... per ricostruire le basi di sviluppo del nostro Paese, per farne ildi una ripresa ...Da aeroporto a "careport", lo scalo di Fiumicino è il più green d'Europa. Il convegno di Aeroporti di Roma sulla sfida della sostenibilità ...«Io penso che il governo stia per tentare di riformare in peggio il trattamento dei lavoratori, le condizioni, i contratti, sta cercando di abrogare il contratto aereo. «L'esasperazione dei lavoratori ...