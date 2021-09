Claudia Koll fa un racconto scioccante | “Satana mi ha aggredita fisicamente | mi è salito sul corpo”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La vita dipuò essere divisa facilmente in due parti. Prima e dopo la svolta religiosa. Se tra gli anni 80 e 90 l’attrice ha recitato in numerose commedie (anche erotiche) ed ha posato per alcuni servizi fotografici senza vestiti, ma 20 anni fa tutto è cambiato. Durante il Giubileo del 2000, quando ha accompagnato una sua amica americana a San Pietro per passare la Porta Santa,ha riscoperto dio e la fede e nel 2012 si è dichiarata ‘suora laica’. Pierluigi Diaco qualche giorno fa ha intervistato l’artista nel suo nuovo programma ‘Ti Sento’ (ma speriamo che qualcuno lo veda). Tra le tante cose laha raccontato di una lotta con un demone, forse il Diavolo. “Certo che il Diavolo esiste. Che volto ha? Io non ho visto il suo viso. Io sono stata...