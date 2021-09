Travolte dal trattore in un campo di mais a San Giuliano | secondo le perizie l’agricoltore non ha colpe

(Di martedì 28 settembre 2021) Il 28enne che stava conducendo il mezzo agricolo per l’irrorazione di insetticida non avrebbe potuto in alcun modo vedere Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, ancora addormentate dopo la nottata trascorsa nei campi

Advertising

Chiaretta863 : RT @blogtivvu: La storia di Dayane ci ha travolte e le emozioni hanno avuto la meglio anche sulla scrittura degli articoli, dettati dal cuo… - mandy___23 : RT @blogtivvu: La storia di Dayane ci ha travolte e le emozioni hanno avuto la meglio anche sulla scrittura degli articoli, dettati dal cuo… - Libero41316546 : RT @blogtivvu: La storia di Dayane ci ha travolte e le emozioni hanno avuto la meglio anche sulla scrittura degli articoli, dettati dal cuo… - blogtivvu : La storia di Dayane ci ha travolte e le emozioni hanno avuto la meglio anche sulla scrittura degli articoli, dettat… - vincenzolarosa_ : @MorenaAlmanno Io credo in un qualcosa di peggio: che oltre a fare paura (perché diverse) le persone VERE non vengo… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolte dal

Cremonaoggi

...fa 2 min lettura Con un mese che ha visto le principali piattaforme di video streaming... Gi - hun, travolto dallo shock edolore, si rifiuta di spendere il premio in denaro per oltre un ......posto l'attenzione sulle violenze sessuali che vengono continuamente perpetrate nelle aree... La stessa Usaid , l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo alimentare, ha dichiarato che20 ...Molte delle compagnie travolte dalla crisi energetica in Cina hanno ricevuto avvisi in cui viene comunicata l'interruzione dell'elettricità dal 25 al 28 settembre dalle 08:00 alle 24:00 La… Leggi ...Continua l'eruzione del vulcano alle Canarie, travolte altre case. Cronaca - Ordine di rimanere a casa in alcune località sulle coste di La Palma - VIDEO ...