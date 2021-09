Striscia la Notizia: arriva l’inviata di «CAZN» Puffetta Leotta (Di martedì 28 settembre 2021) Puffetta Leotta (Valeria Graci) - Striscia la Notizia A Striscia la Notizia si registrano novità anche tra gli inviati. Dalla seconda puntata di questa sera, farà il suo esordio nel tg satirico, condotto dalla nuova coppia Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, Puffetta Leotta, la “sorella naturale” della più celebre Diletta Leotta. Nei panni della conduttrice e inviata sportiva c’è la comica Valeria Graci, che inaugura il personaggio direttamente dallo stadio San Siro di Milano, dove si gioca alle 21.00 la partita di Champions League Milan-Atletico Madrid. E’ per questa ragione che Striscia – rinominata per l’occasione Striscina la Notizina – andrà in onda in forma ridotta, per la lasciare spazio alla diretta del ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 settembre 2021)(Valeria Graci) -lalasi registrano novità anche tra gli inviati. Dalla seconda puntata di questa sera, farà il suo esordio nel tg satirico, condotto dalla nuova coppia Alessandro Siani e Vanessa Incontrada,, la “sorella naturale” della più celebre Diletta. Nei panni della conduttrice e inviata sportiva c’è la comica Valeria Graci, che inaugura il personaggio direttamente dallo stadio San Siro di Milano, dove si gioca alle 21.00 la partita di Champions League Milan-Atletico Madrid. E’ per questa ragione che– rinominata per l’occasione Striscina la Notizina – andrà in onda in forma ridotta, per la lasciare spazio alla diretta del ...

